«Жучок» в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого устанавливал якобы не агент НАБУ, а человек, «который обслуживал аквариум» и ему «просто дали аппаратуру для установки». Об этом сам глава САП заявил перед допросом в Генпрокуратуре, сообщает LIGA.net.

«Насколько я понимаю, это обычный человек, который занимался аквариумом, просто ему дали аппаратуру, которую надо установить. Нашли («жучок». - Ред.), потому что было странное поведение», - отметил он.

Холодницкому интересно, как вообще было получено разрешение на негласные действия и в каком производстве, потому что прослушку можно вести только по тяжким преступлениям. Это значит, что должно быть производство, например, о получении взятки, говорит Холодницкий.

«Начинали за здравие, закончили за упокой. Начинали негласные розыскные действия, чтобы увидеть, как мне взятки носят. Слушали, слушали, наслушали на что? На легкое преступление», - отметил глава САП.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий просит отстранить его от должности на время расследования.