В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа «Айленд» от правительства Соединенных Штатов Америки и начинается его межведомственное согласование, сообщает пресс-центр Командования ВМС.

«Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и Соединенных Штатов Америки», - рассказал командующий Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Также отмечается, что американской стороне уже сообщено о готовности Министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от Соединенных Штатов Америки относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ.

После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, включающий подготовку личного состава, которая будет проходить службу на патрульных катерах типа «Айленд».

Напомним, ранее журналисты телепрограммы «Схемы» сообщили, что Украина препятствует передаче американских катеров якобы из-за меркантильных мотивов руководства государства.

Командование ВМС Вооруженных сил Украины заявило об искажении информации о катерах производства США и Украины, указав, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера «играет на руку агрессору».

В свою очередь редакция программы «Схемы» отвергла эти обвинения.