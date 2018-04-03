Обвиняемая по делу о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе документы. Об этом утверждает инспектор патрульной полиции Евгений Шестов, сообщает 112 Украина.

«На мой вопрос по поводу водительского удостоверения, на законное требование у гражданки Зайцевой не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации... Говорила сначала, что лежали у нее в сумке, потом выяснилось, что у нее сумки с собой нет, она показывала мне на телефоне фотографии. Сказали, что подвезут», - рассказал Шестов в ходе судебного заседания, давая показания в качестве свидетеля.

Инспектор патрульной полиции также объяснил, почему не был составлен протокол по факту отсутствия документов. По его словам, сначала патрульные вызывали медиков и ограждали место аварии, а затем руководство направило его экипаж на доработку оформления другого ДТП, произошедшего неподалеку.

Прокурор Валерий Бухан отметил, что если в суде будет установлено, что у Зайцевой на момент ДТП не было при себе прав и свидетельства о регистрации, в обвинительный акт будут внесены изменения.

«Если это будет установлено непосредственно в судебном заседании, мы как сторона обвинения имеем право составить измененный обвинительный акт, где мы укажем обстоятельства о том, что (Зайцева. - Ред.) управляла транспортным средством без водительского удостоверения... По закону это не считается обстоятельством, которое может отягощать наказание. Но мы это можем указать и обязаны указать, конечно, это повлияет на наказание, однозначно поскольку тоже нарушение правил дорожного движения», - сказал прокурор.

В свою очередь адвокат Зайцевой Юлия Козырь утверждает, что документы у ее подзащитной были.

«Они были. Просто они не сразу обнаружили... Наверное, в машине нашли. Остальные свидетели поясняют, что она предъявила. Для меня был сюрпризом эти нюансы и подробности. Они на месте были, эти документы, сто процентов», - сказала адвокат.

В заседании суда объявлен перерыв до 4 апреля.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.