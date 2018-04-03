Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon.

Пуск был осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в 23:30 по Киеву. Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.

SpaceX CRS-14 стал четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA, сообщает Укринформ.

Космический аппарат доставит на борт станции более 2 тонн полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований, оборудование.

Для космического аппарата Dragon это уже второй полет. Ранее корабль использовали в миссии CRS-8. В свою очередь, первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12. Согласно имеющимся данным, возвращение первой степени не планируется.

Также Falcon 9 выведет в космос новый британский спутник для сбора мусора с орбиты.