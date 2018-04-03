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Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное» перемирие. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного.

Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

На луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск соблюдался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины.

В штабе подчеркнули, что вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

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