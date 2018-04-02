Адвокат осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом она рассказала в комментарии Крым.Реалии после заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде в Крыму.

По информации адвоката, администрация СИЗО также отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку.

Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. По словам адвоката, защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.