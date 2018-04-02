Сегодня, 2 апреля, в Печерском районе столицы на улице Верхней неизвестные избили иностранца, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль «Порш Кайен», возле которого нашли две гильзы. По показаниям свидетелей, после того как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля.

Пострадавшего иностранца 1988 года рождения с побоями с места происшествия забрала «скорая». Он рассказал, что его избили неизвестные.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.