Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за 2016 год.



Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн, сообщает УНИАН.

«Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные», - пояснил журналистам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года применил штрафные санкции к 5 банкам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 12,142 млн грн. В 2016 году регулятор по результатам проверок по этим вопросам применил штрафы к 28 банкам на общую сумму 9,321 млн грн.