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В Белом доме подтвердили, что в скором времени может состояться встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта 2018 года - через два дня после выборов президента в России - Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести совместную встречу, сообщает РБК-Украина.

«Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме», - сказала Сандерс.

Дату встречи Сандерс пока не назвала, лишь сообщила, что она состоится «в ближайшем будущем».

Ранее Трамп заявлял, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

 
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