Экс-глава Харьковской областной госадминистрации, народный депутат Михаил Добкин согласился прийти на судебный допрос по делу о государственной измене бывшего президета Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать показания по делу», - написал он.

В своем письме Добкин отмечает, что может предоставить в Оболонском районном суде Киева показания относительно событий февраля 2014 года, которые касались Януковича, в том числе касающиеся его поездки 22 февраля в Харьков.

«Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, имели влияние на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму... подтверждаю готовность свидетельствовать в суде», - написал он.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 в суде зачитали обвинительный акт по делу о содействии российской власти в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 Янукович объявил, что не желает принимать участие в судебном процессе и отзывает из суда своих адвокатов. Но 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе по расстрелам на Майдане, снова начал защищать Януковича по делу о госизмене.

С тех пор суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Оболонский райсуд планирует завершить рассмотрение дела 18-19 апреля.