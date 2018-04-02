1 апреля многочисленная группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днипро-Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци, инцидент произошел в 08:22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское-Баловка.

«Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда», - говорится в сообщении.

Вынужденная остановка пригородного состава составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута – станции Баловка он прибыл с опозданием на 19 минут.

О факте несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги сообщили правоохранительным органам.

Вскоре изуродованный вандалами состав временно отстранят от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн.