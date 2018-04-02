На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В течение 3-6 апреля дальнейший подъем уровней воды будет составлять:

-на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневский р-н Волынской обл.);

-на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

2-5 апреля на реке Дунай в Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над «0» поста (на 08:00 2 апреля уровень 162 см).

На Закарпатье 2-3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками:

-р. Тиса-пгт Вилок на 0,8-1,3 м;

-р. Тиса и р. Латорица - Чоп на 0,8-1,3 м с удержанием воды на пойме междамбового пространства Латорицы.

2 апреля на реке Боржава - с. Б.Реметы сформируется максимальный уровень 570-590 см над нулем поста, возможно подтопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения.

3-5 апреля ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к реке Деркул.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Эвакуированы 43 человека.

Также спасатели усиленно откачивают талую воду на Полтавщине.