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На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В течение 3-6 апреля дальнейший подъем уровней воды будет составлять:

-на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневский р-н Волынской обл.);

-на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

2-5 апреля на реке Дунай в Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над «0» поста (на 08:00 2 апреля уровень 162 см).

На Закарпатье 2-3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками:

-р. Тиса-пгт Вилок на 0,8-1,3 м;

-р. Тиса и р. Латорица - Чоп на 0,8-1,3 м с удержанием воды на пойме междамбового пространства Латорицы.

2 апреля на реке Боржава - с. Б.Реметы сформируется максимальный уровень 570-590 см над нулем поста, возможно подтопление сельхозугодий ряда приречных сел, автодорог местного значения.

3-5 апреля ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к реке Деркул.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Эвакуированы 43 человека.

Также спасатели усиленно откачивают талую воду на Полтавщине.
ForUm

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