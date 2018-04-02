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Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила украинского спортсмена Александра Пелешенко от соревнований из-за обнаружения в его организме запрещенного вещества. Об этом сообщается на сайте организации.

В пробе Пелешенко обнаружен запрещенный хлорталидон. Спортсмена отстранили на срок, пока будет проводиться расследование, в случае, если выяснится, что украинец не нарушал антидопинговые правила, федерация сообщит об этом дополнительно.

Ранее Пелешенко уже попадался на допинге – в 2013 году он был дисквалифицирован на два года после того, как в его крови был обнаружен станозол.

В 2016 и 2017 годах Александр Пелешенко становился чемпионом Европы по тяжелой атлетике в сумме двоеборья, а на Олимпиаде в Рио занял четвертое место.

 
ForUm

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