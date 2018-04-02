В Украине будет проведена проверка организации работы судов. Об этом заявил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы планируем проверки организации работы судов, будем изучать и анализировать результаты работы, и проблемы, с которыми сталкиваются судьи с тем, чтобы эффективно осуществлять меры по обеспечению независимости судей и судов», - отметил он.

По словам Ткачука, каждый день судьи в Украине рассматривают и решают тысячи дел. «Одни из них связаны с совершением страшных преступлений. Другие касаются восстановления нарушенных трудовых прав, прав на жилье или мирное владение имуществом. Так было раньше, так есть и сегодня. Украинские граждане все больше интересуются деятельностью судов. И связано это с тем, что каждый из нас понимает, насколько важны вердикты судов, ведь к ним обращаются тогда, когда другим путем защитить, отстоять свое право невозможно. Новые требования граждан, всего общества к судебной власти стали причиной проведения судебной реформы. Одним из ее результатов стало формирование нового Верховного суда. Несколько дней назад последний отметил первые 100 дней своей работы», – подчеркнул он.

Ткачук напомнил, что 25 дней назад начал действовать и новый Совет судей Украины - высший орган судейского самоуправления, который, помимо прочего, осуществляет контроль за организацией деятельности судов. «Совет судей Украины, сформированный XV съездом судей Украины, своими приоритетами определил совместную работу с гражданским обществом, с каждым гражданином нашего государства с целью обеспечения справедливого, эффективного, честного правосудия. Для этого запланированы многочисленные мероприятия в сотрудничестве с общественными, государственными организациями, международными экспертами, учеными. Совет судей планирует проводить такую ​​работу, сотрудничество и встречи во всех уголках Украины. Для этого будет проведена проверка организации работы судов, изучены результаты работы, и проблемы, с которыми сталкиваются судьи, проанализированы запросы общественности, изучено результаты судебной статистики. Сегодня Совет судей Украины начинает такую ​​свою работу с Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области - одного из крупнейших местных судов в государстве», - подчеркнул председатель Совета судей.