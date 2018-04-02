Март 2018 был на 2,6 градуса холоднее климатической нормы, что произошло впервые после ноября 2016 года – до этого все месяцы были теплее климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура нынешнего марта в Киеве составила – 1,9°С. Он стал самым холодным с начала XXI века.

Холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7°С, а теплое – 27 марта, когда максимальная температура достигла + 9,3.

Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть больше двух климатических норм.

Подтверждением холодного марта было наличие снежного покрова на метеоплощадках обсерватории еще 31 числа.