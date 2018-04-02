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Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий иск к Минюсту подала общественная организация.

«В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение – оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо – Партия регионов», - отметил судья Владимир Келеберда.

Истец просил суд признать противоправным бездействие Минюста по запрету политсилы.

Также истец просил суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию.
ForUm

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