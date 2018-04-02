Главная стратегическая задача, которая стоит перед Виктором Медведчуком как переговорщиком по обмену пленными, заключается в том, чтобы любой ценой вернуть людей домой, в семьи, к родным и близким. Об этом политик заявил в интервью ВВС.

«Надо все для этого делать, несмотря на то, кто, где и за что был задержан. Вы должны понимать, что когда говорят: «Да как же его отдать, если он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления», то те, кого мы хотим получить, освободить из Донецка и Луганска, тоже там не одуванчики собирали. Да, они выполняли свой долг. Кто-то военнослужащий, кто-то гражданский, но их действия можно оценивать по-разному. Но если ставить во главу угла освобождение людей и возврат их домой, надо на все остальное, я бы сказал так, закрывать глаза. Вот такой подход должен быть в интересах государства. Я в этом убеждаю, я являюсь сторонником этого, но решение принимаю не я», — сказал спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы.

По его мнению, необходимо пойти на все, чтобы вернуть людей домой.

Медведчук сообщил, что директивы по обмену получает непосредственно от президента Украины. Кроме того, он подтвердил, что самопровозглашенные республики включили в список на обмен пятерых «беркутовцев», которых судят по обвинению в массовом расстреле на Майдане в феврале 2014 года.

«Они так считают. Мы говорим: они не имеют отношения к АТО. А они говорят: нет, мы должны их получить, иначе мы не отдадим тех, кто у нас есть. Вот и все основания. Понимаете?... Это не конструктивная позиция. Но как вы скажете с этой позицией бороться? На первом этапе мы с ней справились: была просьба к господину Путину обратиться к главам непризнанных республик и убедить их изменить свою позицию по поводу того, что обмен должен состояться по формуле «все на всех». Господин Путин выполнил эту просьбу, и обмен состоялся», — рассказал политик.

Также он сообщил, что переговоры по делу Романа Сущенко ведутся уже давно.

«На днях начался судебный процесс по делу Сущенко... Дело там не такое большое, насколько я помню, обвинение не очень громоздкое. По всей видимости, вскоре будет приговор, какой — посмотрим… Получение приговора по его делу создаст предпосылки для вероятного обмена. «Под следствием» ведь не означает «осужден», он может быть и оправдан. Но человека, который находится под следствием, освободить сложно. Другое дело — когда он уже осужден, приговор вступает в силу, и президент государства имеет право принять акт помилования», — отметил Медведчук.

Он также прокомментировал возможное освобождение Олега Сенцова.

«По поводу освобождения Сенцова к президенту России обращались и творческие союзы… Это все, наверное, создает фон для благоприятных условий. Но как на это отреагирует господин Путин, я пока не знаю. У меня ответа нет», — сообщил лидер «Украинского выбора».