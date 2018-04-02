Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии по жалобе генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к дисциплинарной ответственности главы САП Назара Холодницкого ожидается не раньше лета.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, члену КДКП предоставляется до месяца времени для ознакомления с жалобой, а также проверки изложенной в ней информации. После этого член КДКП решает, открывать ли производство по жалобе. В случае открытия производства для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев.

Таким образом, отметил собеседник агентства, решение по делу Холодницкого может быть вынесено летом.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.