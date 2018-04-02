В понедельник, 2 апреля, истекает две недели с тех пор, как осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух объявил голодовку.

Заявление об этом он сделал 19 марта в знак протеста на объявленный приговор, пишет Радио Свобода.

«Крымский фермер Владимир Балух 13-й день голодает в тюрьме, куда его за украинский флаг над зданием бросили российские оккупанты», – напомнил в соцсетях депутат Верховной Рады Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

31 марта Крымская правозащитная группа сообщила, что Балух сильно похудел и осунулся, об этом стало известно после того, как 30 марта украинца посетил адвокат.

По данным правозащитников, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где он находится под постоянным видеонаблюдением. В новой камере у Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду.

«Украинский активист расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки», – говорится в сообщении.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.