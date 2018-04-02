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Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат «Почты России» упал на землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Бурятии.

«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — сказала она.

В сети появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома.

Бурятию выбрали экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотника.  

Для запуска отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай в 35 километрах от столицы Улан-Удэ.

В правительстве региона заверили, что содержимое посылки не пострадало.
ForUm

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