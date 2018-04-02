Польша намерена построить скоростное шоссе к границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».
«В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП «Ягодин», - отметили в ведомстве.
Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина скоростной автомагистрали составит 75 км.
С украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП «Ягодин».
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