Киевская городская государственная администрация опровергает информацию СМИ о падении лифта в многоэтажном доме с человеком в кабине вечером 1 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила советник председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

«Падения лифта не было. Лифт остановился на 15 см ниже уровня выхода, так называемой зоны точной остановки. При этом падения как такового не было, аварийная система не была задействована, никто не пострадал», - сообщила она.

Вечером 1 апреля на улице Бальзака, 6, житель 3 этажа, спускаясь на лифте, вызвал спасательную службу по причине остановки лифта.

Одной из причин в КГГА называют перепад напряжения.

По словам советника зампреда КГГА Грамотной, лифт не был аварийным, его работа была восстановлена в штатном режиме в течение получаса после инцидента.

Пассажир лифта не пострадал и не нуждался в госпитализации.

СМИ распространили информацию о том, что в многоэтажке Киева оборвался лифт с мужчиной.