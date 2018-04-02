также в разделеМир
СМИ: Скрипаля могли отравить российской гречкой 34
Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями из-за Сектора Газа 26
Дело Скрипаля: Россия поставила ОЗХО 13 вопросов 88
Китайская станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере 51
Министр обороны Великобритании: Угроза со стороны РФ растет 116
Кемеровскую область возглавил чиновник, который встал на колени после пожара в ТРЦ 79
Новый госсекретарь США официально вступил в должность 103
В Москве арестовали миллиардера из «кремлевского доклада» 169
Губернатор Кемеровской области подал в отставку 76
На берег в США вынесло корабль XVIII века 153
I'm back: Шварценеггер перенес операцию 104
Совбез ООН экстренно собрался из-за обострения в Секторе Газа 59
Ирландские пабы впервые за 90 лет открылись в Страстную пятницу 47
Российское посольство требует доступа к дочери Скрипаля 96
РФ высылает дипломатов нескольких стран 55
СМИ: Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений 234
Генсек ООН предупредил о вероятности новой «холодной войны» из-за РФ 54
Болгария решила не высылать российских дипломатов 64

Журнал New York Magazine на обложке нового выпуска изобразил президента США Дональда Трампа в образе свиньи. Фото опубликовал в Twitter журналист издания Яшар Али.

«Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», — гласит надпись на обложке.

Как отметил автор заглавной статьи номера, журналист Джонатан Чайт «коррупция» и «жадность» являются главными составляющими президентства Трампа.

Ранее Трамп появился в образе «опасного клоуна» на обложке журнала New Yorker.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги