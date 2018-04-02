Журнал New York Magazine на обложке нового выпуска изобразил президента США Дональда Трампа в образе свиньи. Фото опубликовал в Twitter журналист издания Яшар Али.
«Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», — гласит надпись на обложке.
Как отметил автор заглавной статьи номера, журналист Джонатан Чайт «коррупция» и «жадность» являются главными составляющими президентства Трампа.
Ранее Трамп появился в образе «опасного клоуна» на обложке журнала New Yorker.
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