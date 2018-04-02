Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись обвинениями в связи с недавними столкновениями на границе Израиля и Сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 15 палестинцев.

В своем выступлении 1 апреля Эрдоган осудил ответ Израиля на демонстрацию на границе и назвал Нетаньяху террористом, сообщает Радио Свобода.

«Вы – захватчик и прямо сейчас на тех землях (действуете, - ред.) как захватчик. В то же время вы – террорист», - сказал Эрдоган.

Заявление Эрдогана было озвучено после того, как Нетаньяху сказал в Twitter, что израильским военным «не будут читать лекции те, кто много лет бомбил гражданское население».

«Видимо, именно так они отмечают 1 апреля в Анкаре», - добавил Нетаньяху, намекая на День дураков

Нетаньяху имел в виду еще одну речь Эрдогана ранее 1 апреля, когда он осудил «бесчеловечное нападение» Израиля. Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и сказал: «Нет того, кто любит вас в мире».

Нетаньяху ранее называл Эрдогана тем, кто «бомбил курдских крестьян», в связи с операциями турецкой армии на севере Сирии.

Словесная перепалка между политиками произошла после того, как 30 марта израильские силы открыли огонь по участникам демонстраций на границе в секторе Газа, убив 15 человек.

Израиль заявил, что восемь из 15 погибших причастны к исламистскому движению «Хамас», признанному Израилем и Западом террористическим группировкам.

«Хамас» заявил, что пятеро погибших были членами его вооруженного подразделения.

По данным ООН, примерно 1,3 миллиона из двух миллионов жителей Сектора Газа являются беженцами или потомками беженцев, которые не могут вернуться на территорию современного Израиля.