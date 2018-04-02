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В Украине с 1 апреля вступил в силу нерестовый запрет на лов водных биоресурсов. Об этом сообщает Госрыбагентство.

«Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоемов и областей», - пояснили в ведомстве.  

 


 

 
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