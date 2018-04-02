В Украине с 1 апреля вступил в силу нерестовый запрет на лов водных биоресурсов. Об этом сообщает Госрыбагентство.

«Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоемов и областей», - пояснили в ведомстве.

Відсьогодні в Україні розпочалась нерестова заборона на лов водних біоресурсів.



Тривалість заборони відрізняється залежно від водойм та областей. Детальніше можна глянути на фото. #Нерест2018 pic.twitter.com/qPJkpBSSyr — Держрибагентство (@darg_ua) 1 апреля 2018 г.



