В Брюсселе следят за событиями вокруг спора между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, заявил руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер на телеканале 112 Украина.
«Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями, хотя это и не наше дело – анализировать и решать, что происходит... Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой», - сказал он.
Вместе с тем, говоря о реформах в Украине, Вагнер отметил: «Общее впечатление – то, что произошло в течение последних 3 лет – это больше, чем произошло за предыдущие 20».
«Несмотря на то, что столько уже сделано, гораздо больше работы еще впереди. И третий момент – и он действительно важен – где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что какие-либо изменения необратимы», - отметил Вагнер.
На вопрос, в каком из направлений реформ в Украине он видит настоящие успехи, Вагнер отметил: «Список очень длинный».
«Реформы продолжаются... Украина решила идти по этому пути, и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом – мы рядом с Украиной», - подытожил он.
Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.
Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.
Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.
Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.
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