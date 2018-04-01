Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону «критически важно» развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ.

Об этом он пишет в статье для The Telegraph, передает Украинская правда.

«Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к «бесстыдным» кибер-операциям», - убежден министр.

«Для осознания опасности, исходящей от Москвы, достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено «ужасное преступление», - говорится в статье.

«Для обороны Великобритании необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», - отмечает Уильямсон.

Напомним, в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

О высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 29 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Словения, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.