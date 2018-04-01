также в разделеПолитика
Порошенко посвятил вербу в Мариуполе 32
Порошенко назвал защитников «Северного потока – 2» сообщниками Москвы 466
Гройсман подал декларацию: сумма дохода особо не изменилась 39
РФ высылает украинских дипломатов из городов, где судят политзаключенных 117
Порошенко отчитался о доходах 88
Порошенко поздравил иудеев с Песахом 50
Россия выдворяет 13 украинских дипломатов 105
Загородний прокомментировал «давние связи» Медведчука и Савченко 69
Медведчук: Однозначно, я перешел дорогу многим в Украине 94
Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его от должности 93
Жебривский об отдыхе в ОАЭ: Могу себе позволить 55
Фукуяма: Победа Украины над популистами имеет значение для всего мира 54
Канада не будет бесплатно предоставлять Украине оружие 57
Савченко: Я не настолько глупа, теракта никогда бы не было 129
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларации для активистов 72
Геращенко: Путин впервые публично поддержал перемирие на Донбассе 151
Луценко: «Поправки Лозового» парализовали правоохранительную систему 137
Молчанов: Генеральный прокурор действует как политик, а не как юрист 59

Президент Петр Порошенко отметил важность создания всех условий для начала работы на Донбассе миротворческой миссии ООН и прекращения огня. Об этом он сказал во время поездки в Мариуполь, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Провести решение Совета безопасности ООН (о введении миротворческой миссии, - ред.). Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия находится в тотальной и полной изоляции. Никто ее не поддерживает», - подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что 10 апреля совершит визит в Германию, где планирует среди прочего обсудить и вопрос введения миротворческой миссии.

Он подчеркнул, что начало работы миротворцев будет способствовать выведению из оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками. 

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги