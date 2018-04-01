Президент Петр Порошенко отметил важность создания всех условий для начала работы на Донбассе миротворческой миссии ООН и прекращения огня. Об этом он сказал во время поездки в Мариуполь, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Провести решение Совета безопасности ООН (о введении миротворческой миссии, - ред.). Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия находится в тотальной и полной изоляции. Никто ее не поддерживает», - подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что 10 апреля совершит визит в Германию, где планирует среди прочего обсудить и вопрос введения миротворческой миссии.

Он подчеркнул, что начало работы миротворцев будет способствовать выведению из оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».