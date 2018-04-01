Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Временно исполнять обязанности главы Кузбасса будет Сергей Цивилев. Выборы нового губернатора региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

Ранее Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор записал видеообращение, в котором рассказал, что после пожара в кемеровском торговом центре работать на посту губернатора «морально нельзя».

Тулеев занимал должность губернатора Кемеровской области почти 21 год — с 1 июля 1997 года.

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед жителями Кемерово за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.