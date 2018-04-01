Около полуночи в Киеве на Нижнем Валу, 17/8, произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ. Об этом сообщает сообщество Киев оперативный.

По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно повредив ее.

Также отмечается, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался.