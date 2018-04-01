В Мариуполе полицейские разыскали мать, которая на 3 суток закрыла детей в квартире.

По данным пресс-службы полиции Донецкой области, на днях на линию 102 поступило сообщение о том, что на 3-м этаже высотки дети с балкона зовут на помощь.

По вызову прибыли мобильная группа «Полина», которая работает в Левобережном районе и реагирует на все факты насилия в семье, патрульные полицейские и социальная служба по делам детей.

Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, поэтому на подмогу вызвали Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и скорую медицинская помощь.

По словам старшей девочки, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно хлопотал на кухне и заботился о самых маленьких. Когда пища закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

Детей доставили в медицинское учреждение Мариуполя.

27-летняя мать появилась в Левобережном отделении полиции вечером третьего дня и настаивала на том, что не покидала детей, а вышла на 10 минут в магазин. О том, что случилось, узнала от соседей.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решения компетентных служб Левобережной районной администрации.