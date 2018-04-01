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Крым в апреле посетит крупная делегация немецких депутатов и бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета «регионального парламента» по межнациональным отношениям, главу крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

«К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии «Левые» и «Альтернатива для Германии». Кроме того, от партии «Альтернатива для Германии» будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять», — заявил Гемпель.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Как сообщал ForUm, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.  
ForUm

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