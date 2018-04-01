За прошедшие сутки боевики продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 11 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены», - говорится в сводке.

В частности, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополя. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по позициям у Авдеевки и Марьинки.

На луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям в районе Катериновки.