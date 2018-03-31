Массированная информационная атака последних дней на главу Николаевской ОДА Алексея Савченко лишь убеждает в заказушности проводимых мероприятий. Тот или те, кто в этом заинтересован, явно принадлежат к высшему политикуму области и цена вопроса - место губернатора. Об этом на своей странице Facebook написал политический эксперт Кирилл Молчанов.

Напомним, в пятницу 30 марта, Алексей Савченко написал заявление об отстранении его от должности на время следствия по делу Владислава Волошина. Эксперт считает, что это - логичный и правильный шаг, учитывая ту непростую ситуацию, которая сложилась после самоубийства героя-летчика, директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

«На основании переписки Волошина с другом, в которой он делится копиями документов о скандальных ремонтных работах в аэропорту, Савченко обвинили в доведении Волошина до самоубийства. Многоходовка с оперативно организованными акциями в аэропорту и возле стен ОДА с требованием отставки Савченко закончилась штурмом областного совета и требованием к депутатам объявить недоверие главе области», - заметил эксперт.

«Налицо массированная информационная атака и давление на губернатора с целью его смещения с должности, при этом никаких доказательств причастности Савченко к трагической гибели Волошина нет», - подчеркивает политолог.

«Губернатор все отрицает утверждая, что директор аэропорта боролся с коррупционерами, которые некогда управляли аэропортом, называя фамилии бывшего директора аэропорта Михаила Галайко и его зама Максима Карпина, но его никто не слышит на фоне сформированного негативного общественного мнения. Кстати, негативную подводку под Савченко формировало местное издание НикВести, владельцем которого является бывший губернатор области Вадим Мериков, друг того же Галайко», - пишет эксперт.

«Против Савченко воюют местные коррумпированные группы - и у Мерикова, и у Галайко с Карпиным, и у Сенкевича, пытающегося вернутся в кресло мера – что называется, есть претензии к Савченко. В свое время, каждого из них он отодвинул от «кормушки», - резюмирует политолог Кирилл Молчанов.