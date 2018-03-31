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В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич волны вынесли на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века.

Обломки обнаружила женщина, которая гуляла по пляжу с сыном, пишет DT.

Фрагмент корабля сохранился в хорошем состоянии. Исследователи предполагают, что он долгое время пробыл в песке на дне, что и обеспечило его сохранность. Кроме того, на корабле сохранились медные элементы, что позволило экспертам предположить, что в прошлом он был полностью покрыт медью.

Также на корабле остались и вырезанные на шпангоутах римские цифры. Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.
ForUm

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