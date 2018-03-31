Правоохранители задержали 7 человек, которые на протяжении 2013 года незаконно присвоили земельный участок ГП «Радиопередающий центр» площадью более 115 га в Броварах стоимостью почти 120 млн грн.

По данным прокуратуры Киевской области, среди задержанных – три адвоката, бывший и.о. руководителя концерна «РРТ», экс-руководитель Госспецсвязи Украины, бывший и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП «Радиопередающий центр».

Кроме того, злоумышленники за полгода до незаконной аннексии АР Крым, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП «Радиопередающий центр» с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% процентов территории Украины , в том числе оккупированные территории.

«Совместными усилиями правоохранительных органов указанная незаконная деятельность лиц была прекращена. К спецоперации привлечены около 200 сотрудников правоохранительных органов, проведено более 2 десятка обысков, которые проходили на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и Киев», - сообщил прокурор области Дмитрий Чибисов.

«На территории бывшего Советского Союза всего было три таких объекта – один из них это РПЦ в Броварах», - отметил прокурор Киевской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры 7 задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) УК Украины.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым в Шевченковском райсуде избираются меры пресечения. Так, действующему адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В субботу, 31 марта, в 14:00 часов, в Шевченковском районном суде столицы будут избирать меру пресечения организатору преступной организации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.