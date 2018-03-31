Сторонники строительства трубопровода «Северный поток – 2» являются сообщниками России в ее гибридной войне. Такое мнение в интервью изданиям медиагруппы Funke высказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает DW.

Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию, заявил Порошенко.

Строительство «Северного потока – 2» представляет собой «серьезную опасность» для Украины, уверен Президент. С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн «Газпром», вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом «ослабит» страну. Для России «Северный поток – 2» - это «инструмент политического давления», подчеркнул Порошенко.

В конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является «Газпром», получила разрешение на прокладку участка «Северного потока – 2» в немецкой экономической зоне.

Nord Stream 2 намерена начать строительство «Северного потока – 2» в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.