также в разделеПроисшествия
Первый день «пасхального» перемирия унес жизнь военного, трое – ранены 44
В Житомире заболели корью более 20 нацгвардеейцев 34
На польской границе легковушка задавила украинца 50
За время АТО ранены более 13 тысяч военных 27
На Черниговщине в военном палаточном городке произошел пожар, пострадал боец 251
«Пасхальное» перемирие: боевики уже 6 раз открывали огонь 31
С начала суток боевики уже дважды нарушили «пасхальное» перемирие 38
В Харькове из автомата расстелили группу мужчин, один человек погиб 115
Сутки в зоне АТО: 57 обстрелов, пострадали 3 военных 42
В зоне АТО пропал военный 90
ГПСУ: Боевики применили лазерное оружие на Донбассе 262
В зоне АТО погиб 19-летний доброволец 100
На Донетчине горел детсад, детей эвакуировали, врач выпрыгнула со второго этажа 90
АТО: Боевики совершили 54 обстрела, применив тяжелую артиллерию 29
За два месяца в ДТП с участием общественного транспорта погибли 34 человека 48
Порошенко: Война на Донбассе унесла жизни 242 детей 237
Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС 55
На Тернопольщине сошли с рельсов два вагона пригородного поезда 86

В первые сутки действия «пасхального перемирия» боевики совершили 32 обстрела позиций украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песок.

На луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Вследствие вражеского огня один военный ранен.

«Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения», - сообщили в штабе.  

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги