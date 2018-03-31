В первые сутки действия «пасхального перемирия» боевики совершили 32 обстрела позиций украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песок.

На луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Вследствие вражеского огня один военный ранен.

«Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения», - сообщили в штабе.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.