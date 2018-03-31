Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины из городов, где происходит большинство судов над украинскими политзаключенными, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве и 5 – из нашего консульства в Ростове. Там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными», - написала она в Facebook.
Геращенко отметила, что уже получила сообщения от родственников политзаключенных, которые волнуются, сможет ли теперь консульство полноценно работать.
«Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах ... Для меня наши консулы в РФ – это герои, дипломатические киборги, без преувеличения! И в дальнейшем буду делать все для их поддержки, для немедленного принятия закона о дипслужбе», - отметила вице-спикер.
Геращенко сообщила, что как уполномоченный Президента планирует обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7 с просьбой, «чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами – в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс».
«В отличие от украинских консулов, которые присутствуют на всех судилищах, добиваются посещения в тюрьмах, селят у себя дома адвокатов и семьи политзаключенных и часто помогают даже с питанием, российские консулы «ихтамнетамы» не занимаются. У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, росконсул был раз, у некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу», - резюмировала она.
Напомним, 30 марта Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов.
26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
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