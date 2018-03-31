Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отстранен от работы. Об этом сообщил Радио Свобода руководитель главного департамента информационной политики Администрации Президента Андрей Жигулин.

«Сейчас председатель Николаевской ОГА отстранен. Если следствие докажет его вину, он будет уволен», - сказал Жигулин.

30 марта Савченко заявил, что подал Президенту заявление о сложении полномочий на период расследования дела о самоубийстве бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

29 марта Николаевский областной совет перенес рассмотрение вопроса об объявлении недоверия Савченко. Депутаты решили в первые две недели апреля на внеочередной сессии заслушать отчет председателя ОГА, а после этого принимать решение об объявлении недоверия.

Начальник Главного управления национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз попросил 29 марта руководство полиции изменить подследственность дела погибшего героя-летчика Владислава Волошина. Он считает, что для объективного и беспристрастного рассмотрения дела производства могли бы расследовать Главное следственное управление Национальной полиции или другие территориальные подразделения.

18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Был награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли его в атаке на малайзийский Боинг МН17, сбитый над Донбассом летом 2014 года. Позже эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.