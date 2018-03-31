Член Совета федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление украинской компании «Нафтогаз» о признании российским «Газпромом» долга по решению Стокгольмского арбитража.

«На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда «Нафтогаз» останется без российского газа, посмотрим, кто будет «котиком», - написал член верхней палаты парламента России в сети Twitter.

На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 марта 2018 г.





Пресс-служба украинской компании 29 марта назвала «котиками нашими» сотрудников «Газпрома», когда сообщала, что в международных стандартах финансовой отчетности российский «Газпром» признал задолженность, передает Радио Свобода.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража это еще не факт и «будем посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности – это международные стандарты финансовой отчетности», - говорилось в сообщении «Нафтогаза».

Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ – с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит – с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательству о транзите подана 29 марта 2018 года.