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Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил факт встречи с главарем боевиков ОРЛО Леонидом Пасечником, утверждая, что разговор касался безопасности сотрудников миссии.

Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

«Да, в начале этой недели я встретился с господином Пасечником, и беседа была сосредоточена вокруг безопасности наших сотрудников и наших технических средств. Также беседа касалась безопасности в целом и гуманитарных вопросов», - заявил Хуг.

При этом он отметил, что СММ ОБСЕ согласно своему мандату должна способствовать установлению диалога на местах.

«Миссия всегда поддерживала контакт с теми лицами, которые осуществляют фактический контроль, в частности и в тех районах, которые не контролируются теперь правительством. Мы ожидаем, что все те, кто привлечен к диалогу, делают это искренне», - заметил Хуг.

При этом первый заместитель председателя миссии не ответил на вопрос относительно проведения такой же встречи с лидером боевиков в ОРДО Александром Захарченко и добавил, что СММ ОБСЕ «всегда готова к диалогу».
ForUm

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