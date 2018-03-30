Представительство прав украинцев и украинских политзаключенных в России не ухудшится в связи с высылкой украинских дипломатов.

Об этом Украинской правде сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам все «кадровые мощности» будут распределены по консульствах и представительствах в России.

«Для защиты прав украинских политзаключенных и украинцев в России персонала хватит», - сказала она.

Она также отметила, что ответ России нельзя считать зеркальным, поскольку Украина высылала российских дипломатов, которые действовали в ущерб государству.

К тому же, это был ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Беца сообщила, что у украинских дипломатов есть 48 часов для выезда.

Напомним, Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.