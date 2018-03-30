Представительство прав украинцев и украинских политзаключенных в России не ухудшится в связи с высылкой украинских дипломатов.
Об этом Украинской правде сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
По ее словам все «кадровые мощности» будут распределены по консульствах и представительствах в России.
«Для защиты прав украинских политзаключенных и украинцев в России персонала хватит», - сказала она.
Она также отметила, что ответ России нельзя считать зеркальным, поскольку Украина высылала российских дипломатов, которые действовали в ущерб государству.
К тому же, это был ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.
Беца сообщила, что у украинских дипломатов есть 48 часов для выезда.
Напомним, Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов.
26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время