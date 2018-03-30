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Только 10% существующих сооружений гражданской защиты полностью готовы к эксплуатации по назначению. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания оперативного штаба ГосЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня только 10% существующих сооружений гражданской защиты полностью готовы к эксплуатации по назначению, 60% частично готовы и 30% вообще не готовы. Это крайне неудовлетворительная ситуация! В условиях финансовой децентрализации органы местного самоуправления, которые имеют на балансе сооружения гражданской защиты, должны совместно с территориальными подразделениями ГосЧС, представителями ОГА и ответственными службами еще раз проверить их состояние и выполнить все задачи, касающиеся безопасности граждан», - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что обеспечение безопасности людей и общин – это главный приоритет, особенно в условиях российской агрессии.

«Мы принимаем План действий – как на уровне центральной власти, так и на уровне власти на местах, которые должны изменить ситуацию. Население должно иметь доступ ко всем гражданским сооружениям и полностью быть защищено от угроз техногенного характера. Поэтому задача для органов местного самоуправления и ОГА провести полную инвентаризацию, создать карту сети всех защитных гражданских сооружений и обнародовать на официальных страницах ответственных органов», - поручил Зубко.

 
ForUm

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