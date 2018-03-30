«Укрзализныця» по обращению футбольного клуба «Мариуполь» скорректировала график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.

Так, 1 апреля 2018 в день футбольного матча между «Мариуполем» и «Динамо» его отправление перенесено на час позже, сообщает пресс-служба ПАО.

Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47) и прибудет в Киев в 14:23 (вместо 13:05). Поезд проследует с сохранением всех промежуточных остановок: Камыш-Заря, Федоровка, Днипро, Пятихатки, Мироновка. В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику.

Как сообщал официальный сайт ФК «Динамо Киев», дирекция УПЛ изменила время начала матча 25-го тура чемпионата УПЛ, в котором сыграют «Динамо» с «Мариуполем». Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала было перенесено на 17:00.

«Укрзализныця» просит пассажиров с пониманием отнестись к корректировке графика движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.