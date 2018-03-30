также в разделеОбщество
Закон об образовании: Венгры Закарпатья отрицают договоренности с Гриневич 11
НАБУ открыло материалы дела по хищениям в Минобороны 19
Холодницкий будет настаивать на обнародовании записей из его кабинета 15
Холодницкий: Я отказывался работать против НАБУ 28
Коммерсанты из Днипра попались на финансировании террористов 30
Холодницкий придет на допрос 3 апреля 27
САП обжалует выговор прокурору по делу Мартыненко 18
Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову 49
Суд вынес приговор мужчине, убившему насильника 14-летней девушки 80
Сытник: Холодницкий «сливал» информацию по делу Труханова 68
Луценко требует уволить Холодницкого 48
ГБР обзавелось своим офисом 54
Минюст жалуется на острую нехватку судей 29
Холодницкий узнал о вызове в ГПУ из СМИ 55
Новый глава НАПК собирает полуночный брифинг 37
Луценко и Сытник просят привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности 43
Холодницкий не явился на вызов в ГПУ 39
Глава ГБР обещает начать первые расследования уже в сентябре 53

«Укрзализныця» по обращению футбольного клуба «Мариуполь» скорректировала график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.

Так, 1 апреля 2018 в день футбольного матча между «Мариуполем» и «Динамо» его отправление перенесено на час позже, сообщает пресс-служба ПАО.

Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47) и прибудет в Киев в 14:23 (вместо 13:05). Поезд проследует с сохранением всех промежуточных остановок: Камыш-Заря, Федоровка, Днипро, Пятихатки, Мироновка. В дальнейшем поезд будет курсировать по действующему графику.

Как сообщал официальный сайт ФК «Динамо Киев», дирекция УПЛ изменила время начала матча 25-го тура чемпионата УПЛ, в котором сыграют «Динамо» с «Мариуполем». Изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала было перенесено на 17:00.

«Укрзализныця» просит пассажиров с пониманием отнестись к корректировке графика движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги