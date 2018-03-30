Президент Петр Порошенко поздравил иудеев Украины и весь еврейский народ с Песахом. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым», - говорится в поздравлении.

«В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости. Многогранная деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а наше единство – залог мира и процветания Украинского государства», - отметил Порошенко и пожелал иудеям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Праздник Песах связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – исходом из египетского рабства около 3300 лет назад.