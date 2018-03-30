«Слушая околополитическую ересь так называемых экспертов и независимых журналистов о «давних связях» Виктора Медведчука и Надежды Савченко, невольно вспоминаешь пословицу «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Загородний, заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

По мнению Загороднего, именно по такому принципу сегодня выдвигаются обвинения и строится вся кампания по дискредитации Движения «Украинский выбор» и Виктора Медведчука.

«Заявления некоего, как бы поделикатнее выразиться, медианедоэксперта Казанского, как раз из этой оперы. «Савченко с 2006 года знакома с Шурмой, Шурма состоял в СДПУ(О), СДПУ(О) возглавлял Медведчук… Следовательно, Савченко знакома с Медведчуком…» (с) Абсурднее не придумаешь. Это манипуляция чистой воды. Но посмотрите, как активно эту «новость» тиражируют жадные до сенсаций СМИ. Чего только стоит «расследовательская» программа «ТСН»!», — обратил внимание заместитель председателя «Украинского выбора».

Загородний отметил, что все причастные к тиражированию подобных «умовыводов», «деликатно» молчат о том, что в 2006 году страной заправляла «оранжевая команда».

«…ющенки, тимошенки, яценюки, гриценки, а Игорь Шурма, выйдя из СДПУ(О), вступил в ПР. Что касается таинственного покровителя из АП, который содействовал Надежде Савченко, то, по признанию Веры Савченко, это экс-министр обороны Анатолий Гриценко. К слову, если уж говорить о «связях» Савченко с украинскими политиками, мы получаем более чем внушительный список «подозреваемых» – от первых лиц государства (в том числе генпрокурора) до псевдооппозиционных политиков (бывших «коалициантов»). Так что господину Луценко предстоит непростая работа. Причем желательно, чтобы он начал с себя», — подытожил Юрий Загородний.