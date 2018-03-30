В больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии, заболевших корью. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.

Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.

Напомним, 29 марта стало известно о заболевании корью 11 военнослужащих в Очакове Николаевской области.

26 марта в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлены 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 – с подозрением на ветрянку.