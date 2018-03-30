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Национальное агентство по предупреждению коррупции анонсировало брифинг председателя НАПК Александра Мангула на 24:00 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.  

Отмечается, что брифинг будет посвящен завершению очередного этапа е-декларирования.

«Начало мероприятия в 24 часа 00 минут. Место проведения: г. Киев, бул. Дружбы народов, 28. Аккредитация для представителей СМИ проводится до 22:00 31 марта», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 марта главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на 2 года избран член НАПК Александр Мангул.
ForUm

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