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В очереди возле пункта пропуска «Медика» на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины. Инцидент произошел 29 марта около 11:30, сообщает УНИАН со ссылкой на местный сайт новостей Nowiny24.pl.

«По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины», - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что в результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.
ForUm

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