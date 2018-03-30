В очереди возле пункта пропуска «Медика» на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины. Инцидент произошел 29 марта около 11:30, сообщает УНИАН со ссылкой на местный сайт новостей Nowiny24.pl.



«По предварительным выводам, водитель грузовика-гражданин Украины, стоя в очереди, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda. За рулем авто находился 22-летний гражданин Украины», - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что в результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.